Пожар площадью 1500 кв. м произошел в Удмуртии из-за загоревшегося трактора

Фото: МЧС Удмуртии
26 мая, в 12:40 в двух км от деревни Старый Бор в Завьяловском районе произошел крупный ландшафтный пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
По предварительным данным, в тракторе произошла разгерметизация топливной системы, что и привело к возгоранию. Огонь быстро перекинулся с машины на сухую траву. В результате пламя уничтожило трактор на 12 кв.м и сухую растительность на площади 1500 кв.м.
Общая площадь возгорания составила 0,2979 га. Спасатели отметили, что тушить пожар также помогали добровольцы.
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