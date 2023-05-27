Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 мая 2023 9:57

Онколог рассказал жителям Удмуртии, как себя вести при травмировании родинки

Может ли отпавшая родинка стать причиной развития рака
Софья Кель
Фото: freepik.com

Фото: freepik.com

Многие из нас не раз слышали, что травмирование родинки может привести к онкологическому заболеванию. Действительно ли это так и, что нужно делать, если родинка отвалилась, рассказал онколог Максим Астраханцев.

На самом деле травмы родинок скорее приведут к кровотечению, шрамам и инфекциям, чем к раку. Но расслабляться тоже не стоит – хоть риск развития онкологии и не стопроцентный, он все же присутствует.

«Если вы случайно содрали родинку, надо оперативно обработать рану раствором антисептика и идти на прием к онкологу для гистологического анализа новообразования», – посоветовал собеседник RT.

Злокачественные образования кожи могут стать причиной развития меланомы. Поэтому не стоит пренебрегать осмотром родинок даже при отсутствии повреждений. Одним из главных признаков подозрительной родинки является асимметрия. Также стоит обращать внимание на цвет и размер новообразований.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Дорогу Ижевск – Аэропорт – Завьялово отремонтируют до 29 мая

Было, есть и не случилось: главные заявления Олега Бекмеметьева и их итоги

Жилой дом сгорел в Удмуртии из-за игры 7-летнего ребенка с огнем