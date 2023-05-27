Онколог рассказал жителям Удмуртии, как себя вести при травмировании родинки

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Многие из нас не раз слышали, что травмирование родинки может привести к онкологическому заболеванию. Действительно ли это так и, что нужно делать, если родинка отвалилась, рассказал онколог Максим Астраханцев.

На самом деле травмы родинок скорее приведут к кровотечению, шрамам и инфекциям, чем к раку. Но расслабляться тоже не стоит – хоть риск развития онкологии и не стопроцентный, он все же присутствует.

«Если вы случайно содрали родинку, надо оперативно обработать рану раствором антисептика и идти на прием к онкологу для гистологического анализа новообразования», – посоветовал собеседник RT.

Злокачественные образования кожи могут стать причиной развития меланомы. Поэтому не стоит пренебрегать осмотром родинок даже при отсутствии повреждений. Одним из главных признаков подозрительной родинки является асимметрия. Также стоит обращать внимание на цвет и размер новообразований.

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