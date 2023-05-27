Почти 7 млн рублей украли мошенники у 63-летней пенсионерки из Ижевска

Женщина была уверена в том, что ей вернут отправленные деньги Фото: Амир Закиров

63-летняя жительница Ижевска стала жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В январе 2023 года женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Мошенник убедил пенсионерку в том, что на ее имя пытаются оформить кредит. Для того, чтобы спасти сбережения женщина перевела на указанный счет 600 тысяч рублей. После этого потере певшая получила еще один звонок – на этот раз мошенник заявил, что для установления личностей преступников нужны еще деньги. Пожилая ижевчанка оформила два кредита на общую сумму более 600 тысяч рублей и отправила их мошенникам. Затем злоумышленники убедили потерпевшую в том, что преступники пытаются завладеть ее квартирой. Поэтому женщина продала свое жилье и перевела мошенникам вырученные 4,5 млн рублей. Пенсионерка была уверена, что позднее эти деньги будут ей возвращены. В общей сложности ижевчанка лишилась 6 787 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Полицейские пытаются установить личность злоумышленников.

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