Двое человек пострадали в ДТП в Удмуртии

Фото: @psch37
27 мая, в 12:55 недалеко от деревни Бобья Уча произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба пожарно-спасательной части №37.
На 112 км трассы М-7 столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП два человека получили травмы. На место происшествия были вызваны медики и спасатели. О причинах и обстоятельствах произошедшего не сообщается.
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