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НовостиОбщество27 мая 2023 23:15

Три новых передвижных флюорографа закупят для больниц Удмуртии

Новая техника появится в Воткинской, Завьяловской и Сарапульской районных больницах
Софья Кель
С помощью нового оборудования медики смогут принимать до 70 пациентов в день

С помощью нового оборудования медики смогут принимать до 70 пациентов в день

Фото: Архив КП

В Воткинскую, Завьяловскую и Сарапульскую районные больницы закупят новые передвижные флюорографы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Новое оборудование работает на базе машин «КАМАЗ». С их помощью у медиков появится возможность ежедневно принимать от 50 до 70 пациентов.

«Новый флюорограф нам крайне необходим! Он позволит нам выезжать и проводить обследования в отдаленных населенных пунктах в западной части Завьяловского района, удаленность которых от райцентра составляет около 100 километров», – сообщила главврач Завьяловской районной больницы Елена Наговицына.

Технику закупят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». В министерстве также отметили, что помимо флюорографа в 2023 году в Завьяловской больнице появится еще и современный цифровой маммограф.

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