Погода в Ижевске на день: 28 мая вернется жара до +31 градуса

Прогноз для ижевчан на воскресенье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на воскресенье.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, 28 мая в столице республики ожидается переменная облачность. Местами возможны кратковременные дожди. Сохраняется высокая опасность пожаров.

Температура воздуха днем составит +29.. +31°С. Скорость южного ветра достигнет 8-13 м/с.

Вечером столбик термометра, по данным Росгидрометцентра, опустится до +16°С. Ветер не изменит своего направления, но снизит скорость до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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