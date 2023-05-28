Более 1,3 тысячи выпускников в Удмуртии написали ЕГЭ в первый день основного периода

Участники сдавали ЕГЭ по трем предметам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Основной период проведения ЕГЭ стартовал в Удмуртии 26 мая. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, экзамены по трем предметам в первый день сдавали 1343 участника. Они написали тест по химии (801 человек), литературе (627 человек) и географии (356 человек).

Экзамены прошли в штатном режиме, без сбоев. Результаты будут объявлены 9 июня. А у же в понедельник, 29 мая, выпускники сдадут следующий экзамен – по русскому языку. Завершится основной период сдачи ЕГЭ 20 июня.

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