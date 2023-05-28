Финалист «Голоса Удмуртии» Алексей Меринов принял участие в шоу на федеральном канале

Фото: скриншот Россия-1

Алексей Меринов, финалист «Голоса Удмуртии», принял участие в музыкальном шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1» «Песни от всей души» (12+), об этом он рассказал на своей странице ВКонтакте. Выпуск с его участием можно посмотреть сегодня, 28 мая, в 19:00.

Алексей Меринов всегда хотел заниматься музыкой, окончил в Ижевске профильный колледж, но семейные обстоятельства заставили выбрать другое направление. Алексей ушел в юридическую отрасль, а затем стал риелтором. Однако музыку он все же не забросил. После участия в проекте «Голос Удмуртии» (6+), он также дал на сцене Республиканского дома народного творчества большой сольный концерт с ВИА «Старая крепость».

Ранее победитель «Голоса Удмуртии» Артемий Прозоров тоже спел на программе Андрея Малахова. Другой победитель «Голоса Удмуртии» Владимир Волков прошел в финал федерального конкурса «Ты супер 60+» (6+) на канале «НТВ» (18+). А финалистка проекта «Голос Удмуртии» Снежана Широких получила гран-при на фестивале «Золотой голос России».

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