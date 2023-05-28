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НовостиПроисшествия28 мая 2023 6:58

На 100 тысяч оштрафовали пытавшегося откупиться от службы призывника из Ижевска

При помощи посредника из интернета он пытался оформить поддельные медицинские документы
Екатерина АРДАШЕВА
Юноша пытался купить поддельный медицинский диагноз

Юноша пытался купить поддельный медицинский диагноз

Фото: Олег ЗОЛОТО

22-летнего жителя Ижевска осудили за попытку дать взятку, чтобы освободиться от призыва на военную службу. Об этом сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Молодой человек окончил колледж и решил избежать призыва в военкомат. В декабре 2020 года он нашел через интернет некого посредника, который пообещал за вознаграждение в 100 тысяч рублей помочь с оформлением ложного медицинского диагноза. За поддельные медицинские документы обвиняемый с декабря 2020 года по январь 2021 года успел заплатить 75 тысяч рублей, затем попытка обмана раскрылась.

Признав ижевчанина виновным, суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

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