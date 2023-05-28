На 100 тысяч оштрафовали пытавшегося откупиться от службы призывника из Ижевска

Юноша пытался купить поддельный медицинский диагноз Фото: Олег ЗОЛОТО

22-летнего жителя Ижевска осудили за попытку дать взятку, чтобы освободиться от призыва на военную службу. Об этом сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Молодой человек окончил колледж и решил избежать призыва в военкомат. В декабре 2020 года он нашел через интернет некого посредника, который пообещал за вознаграждение в 100 тысяч рублей помочь с оформлением ложного медицинского диагноза. За поддельные медицинские документы обвиняемый с декабря 2020 года по январь 2021 года успел заплатить 75 тысяч рублей, затем попытка обмана раскрылась.

Признав ижевчанина виновным, суд назначил ему штраф в размере 100 тысяч рублей.

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