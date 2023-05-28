Вдоль автодорог Ижевска уже выкошено более 800 тысяч квадратных метров газонов

Работы в этом году начались раньше, чем обычно Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В этом году к покосу травы в Ижевске приступили раньше обычного – из-за ранней весны травостой кое-где уже достигает 15 см. Как сообщает пресс-служба города, на сегодняшний день газоны выкошены на площади 800 тыс. кв. м, а за сезон скосить планируют около 2,2 млн кв. м.

Покос проведут три раза: с мая по июнь, в августе, а также перед наступлением зимы.

Центральный квадрат столицы Удмуртии, ограниченный улицами Максима Горького, Удмуртской, Холмогорова и Карла Либкнехта, успели выкосить до 9 мая.

В настоящее время работы ведутся на улицах Ворошилова, 9-е Января и т.д.

По заявкам жителей на участки улично-дорожной выезжают в первую очередь.

На покос травы в парках и скверах районные администрации заключили дополнительные контракты, подрядчики уже определены.

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