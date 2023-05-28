Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра 29 мая

Жителей попросили соблюдать осторожность Фото: Евгения ГУСЕВА

О сильном ветре предупредила ижевчан пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. В понедельник, 29 мая, в столице республики и ряде районов ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-18 м/с. Суббота и воскресенье в Ижевске тоже выдались довольно ветреными.

Кроме того, в МЧС напоминают, что на территории республики сохраняется высокая пожароопасность.

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