Жителей Ижевска предупредили об усилении ветра 29 мая

Жителей попросили соблюдать осторожность
Фото: Евгения ГУСЕВА
О сильном ветре предупредила ижевчан пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии. В понедельник, 29 мая, в столице республики и ряде районов ожидаются порывы юго-западного ветра до 15-18 м/с. Суббота и воскресенье в Ижевске тоже выдались довольно ветреными.
Кроме того, в МЧС напоминают, что на территории республики сохраняется высокая пожароопасность.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Вдоль автодорог Ижевска уже выкошено более 800 тысяч квадратных метров газонов
На 100 тысяч оштрафовали пытавшегося откупиться от службы призывника из Ижевска
Более 1,3 тысячи выпускников в Удмуртии написали ЕГЭ в первый день основного периода