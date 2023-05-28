546 детских оздоровительных лагерей будут работать в Удмуртии летом 2023 года

Фото: vk.com/id437063173 (Светлана Болотникова)

546 детских лагерей в Удмуртии заканчивают последние приготовления, чтобы принять ребят на отдых. Об этом сообщила на официальной странице ВКонтакте министр образования и науки региона Светлана Болотникова.

«На данный момент в лагерях проводится комплекс мероприятий по противопожарной, санитарно-эпидемиологической, антитеррористической безопасности. Проведена организационно-методическая работа, а для педагогического и вожатского состава лагерей – курсы повышения квалификации», – пишет министр.

Летняя оздоровительная кампания стартует с 1 июня. Для школьников откроются 15 загородных лагерей, 13 санаторно-курортных, а также более 400 пришкольных. Кроме того, будут работать 26 лагерей труда и отдыха. А еще для ребят будут организованы 200 разных профильных смен.

Напомним, для родителей действует программа компенсации. За самостоятельно приобретенную путевку они смогут вернуть 50% от средней цены. Для льготных категорий эта цифра составляет 80%.

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