Школу в Удмуртии обязали обеспечить ребенка с инвалидностью специальными учебными пособиями

Сейчас справедливость восстановлена Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Одну из школ Кезского района обязали обеспечить ребенка с ограниченными возможностями здоровья специальными учебными пособиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Удмуртии.

По заключению психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) ребенку требовалась адаптированная образовательная программа, однако школа не спешила обеспечивать ученика соответствующими учебными пособиями. Чтобы защитить права ребенка, районный прокурор внес директору образовательного учреждения представление и возбудил дело об административном правонарушении.

На данный момент ребенка обеспечили необходимыми пособиями, а директора школы привлекли к административной ответственности.

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