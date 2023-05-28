Ландшафтный пожар площадью 300 кв. м произошел в Малопургинском районе Удмуртии

Фото: vk.com/psch37

В пятницу, 26 мая, возле деревни Нижнее Кечево Малопургинского района Удмуртии произошел ландшафтный пожар. Об этом на официальной странице ВКонтакте сообщила пожрано-спасательная часть №37 села Малая Пурга.

Сообщение поступило в 10:05. В результате пожара выгорело 300 кв. м сухой травы. На место направили две автоцистерны и трех пожарных. Возгорание успешно ликвидировали, обошлось без пострадавших.

Предварительной причиной назвали неосторожное обращение неустановленных лиц с огнем.

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