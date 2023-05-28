Биатлонист из Ижевска Ильназ Мухамедзянов остался без зарплаты члена сборной России

Ильназ Мухамедзянов. Фото: ССШОР по биатлону

Одержавший в этом году победу на чемпионате России по биатлону ижевский спортсмен Ильназ Мухамедзянов оказался не включен в списки тех, кто должен получать зарплату члена сборной России. Об этом сообщает «Матч!» (18+).

В интервью Ильназ Мухамедзянов рассказал изданию, что количество ставок в центре спортивной подготовки (ЦСП) было ограничено и он не прошел по неким критериям. В результате он будет получать средства только от Удмуртии.

«Зарплату в ЦСП я рассматриваю, как дополнительную возможность для обновления моей экипировки, ботинок, лыж. Потому что последние четыре года все это я покупаю сам, и выходит это достаточно накладно. Каждый год я трачу на экипировку около полумиллиона рублей», – поделился биатлонист. Однако добавил, что председатель удмуртской Федерации биатлона Иван Черезов уже нашел спонсоров, которые помогут перекрыть часть этих трат.

Тем не менее спортсмен обратился во все инстанции, чтобы добиться справедливости.

«На мой взгляд, я показал достойные результаты в сезоне, когда все сильнейшие были здесь. Никто же не поехал на Кубок мира, все были здесь, а я смог стать чемпионом России. Мне кажется, что это чего-то да стоит. Считаю, что это должно оцениваться по достоинству», – объяснил свою позицию Ильназ Мухамедзянов.

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