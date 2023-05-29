В результате пожара в поселке Кез пострадали двое детей и двое взрослых

Жильцам дома пришлось на время переехать к родственникам Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Многодетная семья пострадала в результате пожара, который произошел 28 мая в поселке Кез. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии ВКонтакте, сообщение о возгорании в шестиквартирном двухэтажном бараке на улице Осипенко поступило в 16:40.

Когда пожарные прибыли, открытым пламенем горели кровля и квартиры второго этажа. Ликвидацию открытого горения объявили к 17:16.

Ожоги получили двое мальчиков 2019 года рождения, а также их родители – мать 1983 года рождения и отец 1974 года рождения. Их госпитализировали.

«Пока известно, что пострадавшие многодетная семья. Всего у них пятеро детей. Пожар начался в сенях. Мать, отец и два их малыша получили ожоги, когда выбегали на улицу. Ещё троих детей не было дома. Они временно будут жить у бабушки. В настоящее время мы выясняем все причины и обстоятельства произошедшего», – рассказал инспектор госпожнадзора Анатолий Русских.

По предварительной оценке, площадь пожара составила 180 кв. м. Жители дома разместились у родственников. В тушении пожара участвовало 23 человека, привлекалось 13 единиц техники.

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