Более 30 предупреждающих табличек о запрете купания появилось в Ижевске

Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

30 табличек, предупреждающих о запрете купания, появилось около не предназначены для отдыха и купания горожан водоемов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«В данных водоемах купаться небезопасно, поскольку не обследованы дно и прибрежная полоса, не организовано дежурство спасателей», – говорится в сообщении.

Полный список таких мест можно найти на сайте городской администрации. Вблизи закрытых для посещения водоемов проводятся проверки.

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