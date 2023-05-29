При пожаре в жилом доме в Удмуртии пострадали пятеро человек

Фото: МЧС Удмуртии

Пять человек получили ожоги различной степени тяжести при пожаре в частном доме в поселке Кез. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Напомним, происшествие случилось 28 мая. На улице Осипенко загорелся шестиквартирный барак. Изначально сообщалось о четырех пострадавших – двое детей и их родители, но позднее за помощью обратился еще один мужчина 1980 года рождения. Именно он обнаружил возгорание, сообщил пожарным и предупредил семью. Мужчина также помогал спасателям с эвакуацией и тушением возгорания. Лишь после ликвидации пожара он обратился за медпомощью.

На данный момент мужчина и женщина, а также их ребенок госпитализированы. Сосед и второй ребенок направлены на амбулаторное лечение.

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