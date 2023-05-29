Директора бюджетного учреждения в Ижевске осудили за взятку в размере 280 тыс. рублей

Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Ижевске по обвинению во взяточничестве осудили 56-летнего директора одного из республиканских бюджетных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

В период с 2020 по 2022 год осужденный рассказал директору одной из коммерческих организаций о планируемых контрактах на поставку автозапчастей, а также за деньги заключил с ним преступную сделку – организация направляет предложение о заключении контракта с завышенной ценой, а экс-директор принимает его. Таким образом мужчина незаконно обогатился на более чем 280 тысяч рублей.

В рамках следствия на имущество осужденного был наложен арест. Суд признал его виновным по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки за незаконное действие), а также по части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно.

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