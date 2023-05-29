И.о. главы Ижевска назначен Владимир Гуляев

Владимир Гуляев работает в команде администрации Ижевска с апреля 2022 года Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На пост временно исполняющего обязанности главы Ижевска назначили Владимира Гуляева. Соответствующая информация появилась на сайте администрации муниципалитета.

Первый день работы в качестве и.о. Гуляев проведет сегодня, 29 мая. Ранее чиновник занимал должность заместителя главы города по ЖКХ и строительству.

Напомним, ранее глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил о досрочном прекращении полномочий. Заявление градоначальника рассмотрят и утвердят депутаты Гордумы 31 мая. Ранее «Комсомолка» подготовила главные заявления градоначальника, сделанные за время его работы, и подвела их итоги.

СПРАВКА

Владимир Гуляев родился 20 сентября 1977 года в Ижевске. Окончил УдГУ по специальности «финансы и кредит» в 2023 году. 14 апреля 2022 года был назначен на должность заместителя главы администрации Ижевска по ЖКХ и строительству.

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