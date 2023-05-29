Александр Бречалов выразил сомнения в дальнейшей работе главы Красногорского района

Дмитрий Клабуков. Фото: @klabukov_krasn

Глава Удмуртии выразил сомнения по поводу продолжения работы с главой Красногорского района региона Дмитрием Клабуковым. Этот вопрос Александр Бречалов поднял 29 мая на аппаратном совещании.

В 2022 году в деревне Удмуртский Караул началось строительство детской площадки, но несмотря на подписанные главой акты о выполнении работ, объект так и не был достроен.

«Я за шесть лет в первый раз с таким встречаюсь. Как можно подписать акты выполненных работ, когда там чистая земля, на ней даже качелей нет? У вас есть объяснение этой ситуации?» – спросил Бречалов.

Глава республики поручил прокуратуре разобраться со сложившейся ситуацией, а руководителю муниципалитета порекомендовал «сделать выводы».

«У меня есть очень большие сомнения о том, что мы сможем продолжать работать с вами. У вас не 100 объектов ремонта. Реконструкции и стройки можно пересчитать по пальцам одной руки. И так относиться, чтобы не выйти на объект, не увидеть, не посмотреть, и подписать», – сказал Бречалов.

Напомним, Дмитрий Клабуков был избран на должность главы Красногорского района республики 10 июня 2022 года. Его предешственник – Владимир Корепанов покинул этот пост по собственному желанию из-за проблем со здоровьем. Ранее его оштрафовали на 150 тысяч рублей за превышение должностных полномочий.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В результате пожара в поселке Кез пострадали двое детей и двое взрослых

Более 30 предупреждающих табличек о запрете купания появилось в Ижевске

Улиточный бизнес: как открыть свою ферму и когда окупятся вложения