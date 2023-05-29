Почему в минувшие выходные в Ижевск так и не пришли грозы?

30 мая в Ижевске и Удмуртии ожидается дождь Фото: Архив КП

В минувшие выходные, 27-28 мая, синоптики неоднократно предупреждали ижевчан о вероятности гроз, но прогнозы так и не сбылись. Тучи действительно собирались, дул сильный ветер, но на землю не упало ни капли.

Как объяснили в пресс-службе гидрометцентра Удмуртии, предупреждение передавалось на локальные и кратковременные дожди и грозы, связанные с прохождением фронтальной системы через соседние регионы. То есть непогода ожидалась местами, и определить со 100% точностью, разразится ли гроза в Ижевске, не представлялось возможным.

Вместе с тем, по Удмуртии дожди и грозы все-таки были, но наблюдались, в основном, в западных и северных районах. Тем не менее, засуха вскоре все-таки должна отступить.

«В Ижевске, как и на большей части территории Удмуртии, ближайшие дожди прогнозируются во вторник, 30 мая, в вечерние часы, а также в ночь на среду, 31 мая. Связаны они будут с прохождением фронтальной системы южного циклона», – обнадежили в пресс-службе удмуртского гидрометцентра.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Александр Бречалов выразил сомнения в дальнейшей работе главы Красногорского района

И.о. главы Ижевска назначен Владимир Гуляев

Гороскоп на неделю: с 29 мая по 4 июня Близнецам стоит избегать конфликтных ситуаций, а Скорпионам – не спешить брать на себя ответственность