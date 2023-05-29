Семь лет колонии грозит двум жителям Ижевска за кражу шашлыка и кваса из парка

На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе Фото: Амир Закиров

За кражу 4 кг шашлыка и 20-литровой кеги с квасом задержали двух жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, молодые люди 1998 и 2003 годов рождения взломали торговый павильон в парке в Октябрьском районе города и вынесли из него продукты. Похищенное подозреваемые оставили лесополосе неподалеку – молодых людей расстроил факт того, что в кеге было не пиво, а квас, а в дополнение к этому шашлыки оказались испорченными. Причиненный владельцу павильона ущерб составил 6800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража с незаконным проникновением в помещение). В ходе следствия выяснилось, что задержанные причастны и к другим преступлениям. Так, ранее они угнали «ВАЗ», оставленный на улице Кирова. Молодые прокатились на чужом авто, а затем вернули на место. На следующую ночь они вновь направились к машине, но не смогли ее завести. По фактам угона и покушения на угон возбуждены уголовные дела.

На данный момент подозреваемые находятся в изоляторе. Молодым людям грозит до 7 лет лишения свободы.

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