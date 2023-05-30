В мае 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировали около 107 тонн рапсового масла

Экспорт данной продукции в Китай вырос в 6 раз Фото: Олег УКЛАДОВ

За май 2023 года из Удмуртии в Китай экспортировали 107, 29 тонн рапсового масла. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Товар прошел все необходимые проверки и его собственник получил 7 фитосанитарных сертификатов, которые позволят ему экспортировать продукцию в Китай.

С начала 2023 года из Удмуртии отправили 1447, 3 тонн рапсового масла в Китай, а выдано 75 фитосанитарных сертификатов. За такой же период 2022 года из республики было экспортировано 214, 64 тонн рапсового масла в Китай, что говорит о том, что экспорт данной продукции в эту страну вырос в 6 раз.

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