Вечный огонь в Ижевске могут отремонтировать к 2025 году

Жители Ижевска отметили не самое хорошее состояние памятника Фото: Мария Бакланова

Вот уже и прошло 9 мая, а монумент Вечного огня в Ижевске продолжает находиться не в самом лучшем состоянии. Горожане отмечают, что плиты на памятнике местами пропали, а местами – расслоились.

Редакция «Комсомольской правды» обратилась в пресс-службу администрации города и узнала, что ремонт памятника может пройти в 2025 году, как раз к 80-летию Победы.

В некоторых местах плитка расслоилась Фото: Мария Бакланова

Также мы перед 9 мая рассказывали о состоянии других памятников, где можно вспомнить о трагедии Великой Отечественной войны. Не все из них сохранились в хорошем состоянии. В администрации города рассказали и о них:

– обелиск «Карающий меч» в парке Кирова планировалось привести в порядок до 28 мая;

– у памятника Татьяны Барамзиной привели в порядок накануне праздника. Также покрасили вазоны и бордюры рядом и высадили цветы;

– на Северном кладбище перед праздником обрезали живую изгородь и высадили цветы. На самом кладбище сделали уборку, прибрали мемориалы и мемориальные плиты.

– напитально отремонтировали мемориал на Нагорном кладбище.

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