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НовостиОбщество30 мая 2023 4:00

29 мая в Ижевске загорелся двухэтажный дом на улице Пионерская

Никто не пострадал
Ирина Шутова
Пожар оперативно ликвидировали. Фото: МЧС Удмуртии

Пожар оперативно ликвидировали. Фото: МЧС Удмуртии

29 мая, около 18: 00 поступила информация о пожаре на улице Пионерская в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Горел двухэтажный нежилой дом.

В доме никто не жил. Фото: МЧС Удмуртии

В доме никто не жил. Фото: МЧС Удмуртии

Жара и сильный ветер осложняли работу пожарных, но оперативная работа огнеборцев не допустила распространения огня на соседние постройки.

Пожар на улице Пионерская в Ижевске. Фото: МЧС Удмуртии

Пожар на улице Пионерская в Ижевске. Фото: МЧС Удмуртии

Пожар быстро ликвидировали, никто не пострадал.

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