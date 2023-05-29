Выдача загранпаспортов нового поколения возобновляется в Удмуртии

Прием заявок на выдачу загранпаспортов нового поколения начинается с 1 июня Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 июня 2023 года в Удмуртии возобновляется прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Заявление можно подать несколькими способами:

– в МВД

– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг

– через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Напомним, со 2 февраля 2023 года подразделения по вопросам миграции Удмуртии по техническим причинам временно приостановили прием новых заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации. В марте Гознаке вновь начали изготавливать загранпаспорта нового образца, но тогда говорить о возобновлении производства в привычном режиме было пока рано.

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