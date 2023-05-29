Выдача загранпаспортов нового поколения возобновляется в Удмуртии

Прием заявок на выдачу загранпаспортов нового поколения начинается с 1 июня
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 1 июня 2023 года в Удмуртии возобновляется прием заявлений о выдаче загранпаспортов нового поколения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.
Заявление можно подать несколькими способами:
– в МВД
– через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
– через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
Напомним, со 2 февраля 2023 года подразделения по вопросам миграции Удмуртии по техническим причинам временно приостановили прием новых заявок на выдачу загранпаспортов с электронным носителем информации. В марте Гознаке вновь начали изготавливать загранпаспорта нового образца, но тогда говорить о возобновлении производства в привычном режиме было пока рано.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Александр Бречалов выразил сомнения в дальнейшей работе главы Красногорского района
И.о. главы Ижевска назначен Владимир Гуляев
Гороскоп на неделю: с 29 мая по 4 июня Близнецам стоит избегать конфликтных ситуаций, а Скорпионам – не спешить брать на себя ответственность