Специалист рассказал жителям Удмуртии, как спастись от жары на даче

Делимся небольшими лайфхаками Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Эксперт RT Виктория Мустафина поделилась советами о том, как спасти свой дачный домик от летней жары. Оказалось, что на самом деле все довольно просто.

По словам специалиста, защитить дом от жары летом и от холода зимой поможет хороший утеплитель – он наладит теплообмен.

«Вентиляция с помощью приточно-вытяжной установки поможет распределить свежий воздух по дому, а пластиковые окна с низкоэмиссионным стеклопакетом способны отражать солнечные лучи», – добавила Мустафина.

Сохранять в доме прохладу также помогают занавески и плотные или светоотражающие шторы. А если поставить перед вентилятором лед, то комната будет нагреваться намного медленнее.

«Емкости с холодной водой снижают температуру воздуха. Можно разложить по дому бутылки с замороженной водой, а мокрая наволочка на оконных проемах сделает воздух холоднее на несколько градусов», – сообщила эксперт.

Напомним, ранее «Комсомолка» подготовила целый список приборов, которые помогут не растаять от жары не только вам, но и вашим питомцам.

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