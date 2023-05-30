Мор рыбы произошел на реке Вала в Удмуртии

Ведется расследование. Фото: @dp_vtk

По факту массового мора рыбы на реке Вала в Можгинском районе ведется расследование. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Удмуртии.

Проводятся пробы воды. Фото: @mprur

Сотрудники ведомства работают на месте происшествия еще с 26 мая. Проводится полная экспертиза проб воды и почвы. По результатам исследования будет установлен нанесенный природе ущерб.

По предварительным данным следствия, экологическая катастрофа произошла из-за залпового сброса отходов животноводства на одном из сельскохозяйственных предприятий Можгинского района. На данный момент сброс полностью остановлен земляной дамбой. В отношении виновника составят дело об административном правонарушении.

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