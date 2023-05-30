Водитель легковушки насмерть сбил 50-летнего велосипедиста в Удмуртии

ДТП произошло в ночное время суток. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 мая, в 23:00, на 1 км дороги «Грахово-Поляково» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

31-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114» сбил 50-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении по правому краю проезжей части. В результате происшествия пожилой мужчина скончался.

В ведомстве отметили, что летом на дорогах значительно увеличивается количество велосипедистов. Поэтому автовладельцам стоит более внимательно следить за дорогой в городе и за его пределами.

«Водителям автомобилей нужно внимательней относиться к велосипедистам, поскольку ДТП с их участием имеют самые тяжелые последствия», – сообщили специалисты.

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