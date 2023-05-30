Пятилетнего ребенка сбили на Пушкинской улице в Ижевске

Ребенок был госпитализирован. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

29 мая, в 19:00 во дворе дома №286 на Пушкинской улице в Ижевске произошло ДТП с ребенком. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

29-летний водитель KIA Cerato проезжал по двору, когда из-за припаркованного авто внезапно вышел пятилетний мальчик. В результате юный пешеход угодил под колеса легковушки и получил травмы. После осмотра медиков его госпитализировали в больницу. В ведомстве отметили, что малыш находился без сопровождения взрослых.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Вечный огонь в Ижевске могут отремонтировать к 2025 году

С Днем города Ижевск поздравит Олег Газманов

Выступления спортсменов УШУ, песенный квартирник и k-pop танцы: куда сходить с ребенком 1 июня в Ижевске