46-летнюю жительницу Удмуртии осудят за убийство на почве ревности

Ранее обвиняемая уже была судима за убийство. Фото: СУ СК РФ по Удмуртии

В Сюмсинском районе Удмуртии произошла настоящая кровавая драма. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, одна из местных жительниц обвиняется в жестокой расправе над любовницей сожителя.

По версии следствия, вечером 30 марта 46-летняя обвиняемая пришла в соседнюю деревню и пробралась в дом одной из местных жительниц. Сожитель женщины, которого она не видела уже двое суток, находился у потерпевшей. Приревновав мужчину, обвиняемая несколько раз ударила ножом спящую соперницу, а затем скрылась с места преступления. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство) направлено прокурору. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве отметили, что ранее обвиняемая уже была судима за убийство.

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