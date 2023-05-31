58-летний житель Ижевска попал под суд за пьяное нападение на полицейского

Приговор не вступил в законную силу Фото: Диля Ахмадишина

В Ижевске за нападение на полицейского осудили 58-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города.

24 марта 2023 года нетрезвый осужденный разъезжал на своем авто по улицам столицы Удмуртии. Сотрудники ГИБДД остановили лихача, но он отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Затем ижевчанина доставили в Республиканский наркологический диспансер, где он также отказался от осмотра медиков. В связи с этим мужчину привлекли к административной ответственности, а затем отпустили домой. Увидев, что его автомобиль собираются эвакуировать на специализированную стоянку, обвиняемый бросился к полицейским и напал на одного из них – инспектор получил пять ударов по левой руке.

Ижевчанина признали виновным по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, то есть применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком на год. Приговор не вступил в законную силу.

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