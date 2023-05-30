Ремонт дорог в рамках БКД в Удмуртии идет с опережением на 7%

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Дорожники Удмуртии выполнили уже более 32% от заявленного объема работ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства, ссылаясь на информацию начальника отдела планирования строительства дорог Миндортранса республики Анатолия Булдакова.

«Идем с опережением графика на 7%», – отметил Булдаков.

Рабочая комиссия проверила ход работ на улице Ленина в Ижевске. Напомним, ранее планировалась обновить асфальт на участке от Карлутской набережной до Орджоникидзе, но в ходе ремонта участок продлили до улицы Воровского. На данный момент дорожники уже уложили два новых слоя асфальта и приступили к асфальтированию межрельсового пространства на переездах.

Напомним, всего в 2023 году по нацпроекту «БКД» отремонтируют 80 объектов, шесть из которых – в Ижевске.

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