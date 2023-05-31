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НовостиПроисшествия31 мая 2023 8:00

Водитель автобуса сбил 61-летнюю жительницу Воткинска

Пенсионерка переходила дорогу вне пешеходного перехода
Софья Кель
Пенсионерку госпитализировали. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

Пенсионерку госпитализировали. Фото: первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

30 мая, в 12:20, на улице Азина в Воткинске произошло ДТП. Об этом сообщает первый отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

61-летняя пенсионерка попала под колеса автобуса, за рулем которого находился 71-летний мужчина. В ведомстве отметили, что пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. В результате ДТП пенсионерка получила травмы и была доставлена в больницу.

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