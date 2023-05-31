Депутаты Гордумы Ижевска приняли отставку главы города Олега Бекмеметьева

Олег Бекмеметьев выступил на сессии Гордумы Ижевска и подвел итоги своей работы в качестве мэра города Фото: Амир Закиров

Депутаты Гордумы столицы Удмуртии утвердили досрочную отставку экс-мэра города Олега Бекмеметьева. Это решение приняли сегодня, 31 мая, на внеочередной сессии парламента.

«За» отставку градоначальника проголосовали 28 депутатов, один против и один воздержался. Затем уже экс-мэр Бекмеметьев выступил с речью и подвел итоги своей работы.

«Та школа, через которую я прошел за эти годы – она бесценна. Я вам очень за нее благодарен. Да, действительно, может быть не все получилось, что-то не успели сделать. Но я уверен, что команда, которая сплотилась за эти годы, продолжит начатое и закончит незавершенное, а также начнет новые проекты, и все они будут на благо людей», – сообщил Бекмеметьев.

Напомним, экс-градоначальник заявил о досрочном прекращении полномочий 26 мая 2023 года. Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов заверил, что Олег Бекмеметьев остается в команде правительства региона. В связи с уходом мэра с поста «Комсомолка» собрала главные заявления Бекмеметьева за время его работы, а также подвела их итоги. Сейчас тот, кто станет следующим главой Ижевска пока не определен. Но на данный момент его обязанности исполняет Владимир Гуляев.

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