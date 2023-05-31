200 рулонов соломы загорелись в Удмуртии 30 мая

О наличии пострадавших не сообщается. Фото: МЧС Удмуртии

30 мая, в 13:10, в селе Дизьмино Ярского района произошел крупный пожар – загорелась солома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пламя уничтожило 200 рулонов соломы на общей площади 180 кв.м. По предварительным данным, пожар произошел по вине неустановленных граждан. Об обстоятельствах и наличии пострадавших не сообщается.

Тушить пожар помогали добровольцы. Для ликвидации возгорания спасатели использовали воду из ручья, расположенного в 800 метрах от места происшествия.

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