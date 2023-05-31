Промышленным предприятиям Удмуртии требуется почти 5 тысяч сотрудников

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

Около 5 тысяч соискателей ожидают на промышленных предприятиях Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

30 мая в Ижевске прошел круглый стол на тему «HR-стратегии промышленных предприятий Удмуртии». Организаторами мероприятия стали наши коллеги из «Коммерсантъ-Удмуртия», а также правительство республики.

В последнее время гособоронзаказ Удмуртии постоянно увеличивался, в связи с увеличением производства появились новые рабочие места. Но в то же время, кадровый резерв региона практически исчерпал себя.

«На сегодняшний день в республике насчитывается свыше 18 тысяч вакансий, 5 тысяч из них – в промышленности. Только на предприятиях оборонного комплекса ждут более 2,7 тыс. специалистов. При этом официально ищет работу в республике чуть менее 5,5 тысяч человек», – отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

По словам Семенова, преодоление кадрового дефицита – это одна из ключевых задач, решением которых занимаются региональные власти. Сейчас в Удмуртии уже реализуется ряд федеральных программ, связанных с дополнительными мерами поддержки работодателей.

Фото: пресс-служба правительства Удмуртии

«Предприятия Удмуртии на сегодняшний день не справляются с тем трудовым ресурсом, который есть в республике. И нам необходимо привлекать людей из других регионов», – сообщил заместитель генерального директора по общим вопросам и персоналу ИЭМЗ «Купол» Игорь Краснов.

После завершения круглого стола все запросы и предложения его участников были переданы представителям власти. Участники встречи решили выбрать единую стратегию работы по данному вопросу в рамках мультимедийного проекта «Город мастеров», инициированного компанией Centre digital & media.

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