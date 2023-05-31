Более 5 тысяч детей родилось в Удмуртии с начала 2023 года

За первые 5 месяцев 2023 врачи Удмуртии спасли уже 600 детей Фото: Диля Ахмадишина

Начиная с 2014 года в Удмуртии ежегодно снижается показатель смертности среди детей младше одного года. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения республики Наталья Якимова.

Так за 9 лет показатель младенческой смертности снизился почти в 2,5 раза и в 2022 году Удмуртия вошла в топ-10 регионов России с рекордным снижением данного параметра.

Достигнуть таких результатов удалось благодаря повышению качества оказываемой медицинской помощи матерям и их детям. За минувший год медики спасли 1458 малышей, а за первые 5 месяцев 2023 – 600 детей. В ведомстве отметили, что по данным на 30 мая, в этом году в Удмуртии родилось уже 5 165 младенцев. Каждый из них прошел обследование по программе расширенного неонатального скрининга, с помощью которого медики выявляют серьезные заболевания и спасают жизни малышей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Депутаты Гордумы Ижевска приняли отставку главы города Олега Бекмеметьева

39-летний житель Удмуртии забил до смерти и закопал сожительницу

32-летний водитель без прав сбил двух 11-летних детей в Ижевске