48-летний житель Удмуртии организовал в сарае дома притон

Фото: МВД по Удмуртии

Полицейские Удмуртии прикрыли очередной наркопритон, на этот раз в селе Подмой. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Организатором притона, по версии следствия, стал 48-летний ранее судимый местный житель. Мужчина приглашал знакомых наркозависимых в сарай своего дома, где они и принимали запрещенные вещества. Посетители платили за пользование помещением ингредиентами для изготовления наркотиков.

При обыске сарая полицейские наткнулись на двух мужчин в состоянии наркотического опьянения. Также в помещении были обнаружены шприцы, наркотики кустарного производства и предметы для их изготовления.

Возбуждено уголовное дело по статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

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