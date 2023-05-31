Конский хвост привезла жительница Ижевска на телепроект «Дом 2»

Фото: соцсети Любови Калягиной

Владелица салона красоты в Ижевске Любовь Калягина засветилась на телеэкранах страны, став участницей известной программы «Дом 2» (16+) на телеканале «Ю».

Основной сферой деятельности Любови является наращивание волос. Помимо бьюти салона, ижевчанка владеет сетью магазинов, в которых продаются парики из натуральных волос и шиньоны.

На именитое шоу девушку пригласили в качестве эксперта, главной задачей которого стала смена имиджа одной из участниц проекта Кристины Бухынбалтэ. Люба и сотрудница ее салона Дарья сделали Кристине высокий конский хвост из натуральных волос длиной 80 см и добавили ее образу небольшую изюминку, прикрепив накладную челку.

Фото: соцсети Любови Калягиной

«Как же это волнительно!» – поделилась в соцсетях Любовь, рассказывая о своем опыте на телевидении.

Фото: соцсети Любови Калягиной

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