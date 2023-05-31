На набережной Ижевска пожелтела и поредела трава

Фото: Сергей Грачев

Ижевчане заметили, что газоны на набережной, где горожане любят лежать на зеленой травке, больше не выглядят так привлекательно. Трава пожелтела и высохла.

Газон пожелтел и высох Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Трава местами не растет Фото: Сергей ГРАЧЕВ

На газоне образовались залысины Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Почему так происходит? В администрации Ижевска в ответ на запрос «Комсомолки» сообщили, что на участке нет технического водопровода. Несмотря на это, автополив при строительстве «набережной как в Ницце» не предусмотрели. Это конечно же сказалось на будущем одного из главных городских пространств, где существенную часть составляют как раз газоны.

Остается единственный вариант справиться с проблемой – использовать автополивочную машину. Услуга стоит 6 миллионов рублей за сезон, и в 2023 году такие средства не предусмотрены. В муниципальный контракт входит двукратный покос травы, а вот подсева зеленой массы, который необходим газонам, тоже не будет.

Конечно, пожухлый газон смотрится совершенно не привлекательно, что отметят и многочисленные гости столицы Удмуртии. Портят впечатление о набережной и потрепанные жизнью, погодой и горожанами элементы благоустройства. При этом в ближайшие годы городская власть планирует благоустроить следующий участок пространства. Работы начнутся в 2024 году. Какой она станет, мы рассказывали тут.

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