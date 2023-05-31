Избран новый глава Воткинского района

Глава Воткинского района Васильев Сергей Александрович. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Директор агентства «Вежливые люди» Сергей Васильев был избран на пост главы Воткинского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Это решение 31 мая приняли депутаты районного совета в форме открытого голосования. За пост главы муниципалитета с Васильевым боролся директор Центра комплексного обслуживания муниципальных учреждений культуры Дмитрий Галичанин. Но после просмотра кампаний по развитию Воткинского района депутаты отдали предпочтение кандидатуре Васильева. К своим обязанностям новый глава приступит в ближайшее время.

Напомним, ранее пост главы муниципалитета в течение 5 лет занимал Илья Прозоров. В апреле 2023 года он покинул занимаемый пост по семейным обстоятельствам.

СПРАВКА:

Васильев Сергей Александрович родился в 1984 году. Окончил Камский институт гуманитарных и инженерных технологий по специальностям «Финансы и кредит», «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». В период с 2012 по 2023 год занимал пост коммерческого директора «Финансово-юридического центра», а с 2023 года – директора агентства «Вежливые люди».

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