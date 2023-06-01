Более 1,7 млн рублей украли мошенники у пенсионеров в Удмуртии

Уголовное дело направили в суд
Фото: Амир Закиров
Трех жителей Глазова осудят по обвинению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Удмуртии.
По версии следствия, молодые люди стали участниками специальной группировки, преступная деятельность которой заключалась в краже денег у пожилых людей. Мошенники звонили пенсионерам и убеждали в том, что их родственники стали виновниками ДТП. Для спасения близких от уголовной ответственности потерпевшие отдавали все свои сбережения.
Обвиняемые выполняли роль «курьеров» – они приезжали к домам пенсионеров и забирали деньги, часть от которых оставляли себе в качестве вознаграждения, а остальное – отправляли кураторам.
Только за январь 2021 года злоумышленники украли более 1,7 млн рублей у 8 пенсионеров. Уголовное дело по части 2,3 статьи 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору) направлено в суд. Следствие в отношении соучастников преступлений продолжается.
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