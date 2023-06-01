Почти 1 кг тяжелых наркотиков обнаружили полицейские у пары из Воткинска

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы Фото: Амир Закиров

Около 200 свертков с тяжелыми наркотическими веществами было обнаружено в квартире 39-летнего ранее судимого жителя Воткинска и его сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Установлено, что молодая пара, проживающая в съемной квартире с двумя детьми занималась оптовыми закладками наркотиков. Они покупали партии синтетических веществ в Москве. После чего доставляли купленное в Удмуртию и расфасовывали прямо в съемной квартире.

«В ходе личного досмотра подозреваемых у женщины в кармане обнаружено 26 свертков. В результате исследования содержимого части изъятого установлено, что в них находилось наркотическое средство. Во время осмотра квартиры полицейские обнаружили пакеты и свертки с разными наркотиками общей суммой в 869 грамм», – говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотиков в особо крупных размерах. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

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