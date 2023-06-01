Новые мусоровозы вышли в рейсы в Ижевске

Фото: пресс-служба администрации города

30 машин для вывоза мусора куплено в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Из них 20 машин уже вышли в рейсы по Октябрьскому и Первомайскому районам города. Еще 10 будут доставлены в Удмуртию в начале июня. Они будут направлены для вывоза мусора в Воткинске.

«Средняя стоимость техники – 8 млн рублей, срок службы – 5 лет. Все машины забрендированы: на бортах серия сюжетов с оптимистичными котами и слоган транспортной компании», – поделился Константин Чумаков, директор ООО «Мусоровозов».

Всего со старта «мусорной реформы» в Удмуртии было куплено более 80 единиц разной спецтехники для уборки мусора.

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