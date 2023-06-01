20 лет колонии грозит 52-летнему наркоторговцу из Ижевска

Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции Фото: Амир Закиров

В Хабаровске по подозрению в продаже наркотиков задержали 52-летнего жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УНТ МВД по Дальневосточному федеральному округу.

Преступное предложение мужчина получил во время своей поездки в Москву – по наводке знакомого ижевчанин должен был доставить крупную партию героина из столицы в город Вяземский Хабаровского края. Задержанный купил билет на поезд и отправился в путь. Уже в Хабаровске его встретили сотрудники транспортной полиции. Мужчина сразу признал свою вину, отдал стражам порядка наркотики, рассказал о данных ему инструкциях. Также наркоторговец согласился принять участие в оперативных мероприятиях, в рамках которых была поймана получательница партии героина – 47-летняя местная жительница.

В ведомстве отметили, что оба злоумышленника ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные преступления. Сейчас наркоторговцы находятся в ожидании приговора суда: мужчина в изоляторе, а женщина – под подпиской о невыезде. Учитывая криминальное прошлое каждого из задержанных, им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.

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