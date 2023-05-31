Светофор включат рядом с подземным переходом у УдГУ 3 июня

Фото: Администрация Ижевска

3 июня рядом с подземным переходом в УдГУ произойдет сразу два изменения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Так на участке включат светофор, а также организуют временный наземный регулируемый пешеходный переход. Это связано с проведением ремонта в «подземке» у одного из самых главных университетов республики. Напомним, долгожданные работы начались в начале мая 2023 года. Ранее мы показывали, как же выглядит многострадальный подземный переход сейчас, когда в нем уже провели часть ремонта.

В администрации Ижевска отметили, что светофорное регулирование будет действовать на участке до окончания ремонтных работ, т.е. до 31 июля 2023 года.

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