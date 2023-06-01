Крышу сорвало со здания автосалона на улице Коммунаров в Ижевске

Фото: скриншот из видео

31 мая сильный ветер чуть не снес кровлю крыши на здании автосалона «Suzuki» на улице Коммунаров в Ижевске. Видео с происшествием в соцсетях поделились горожане.

Судя по кадрам, крыша хоть и пострадала, но все же осталась на месте. О наличии пострадавших, а также проведении ремонтных работ на данный момент не сообщается. Отметим, что по прогнозам синоптиков вечером 31 мая в Ижевске дул северо-западный ветер со скоростью 4,9 м/с.

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