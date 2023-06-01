Черный чай и детские мясные консервы подорожали в Удмуртии за минувшую неделю

За минувшую неделю значительно поднялись цены на зубную пасту Фото: Мария Бакланова

В период с 23 по 29 мая на прилавках Удмуртии вновь произошли изменения. Статистикой цен поделился Удмуртстат.

Так, за указанный период на 77,6 руб. подорожали детские мясные консервы. Также на 3,7 руб. поднялись цены на молоко, на 46,6 руб. – на черный байховый чай и на 3,1 руб. – на сахарный песок. Кроме того, на 21,4 руб. подешевели помидоры, на 5,3 руб. – лук и на 2,6 – огурцы. Отметим, что аналитики рассматривали стоимость продуктов за один кг.

Из непродовольственных товаров на 4,5% подорожала зубная паста, а вот туалетное и хозяйственное мыло подешевели на 4% и 2,4% соответственно.

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